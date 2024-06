Am deutschen Aktienmarkt neigten die meisten Werte zum Wochenausklang zur Schwäche. Der DAX schloss 0,51 Prozent tiefer bei 18.557 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,62 Prozent. Gegen den Trend rückte der TecDAX um 0,29 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 27 Gewinner und 71 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 77 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,07 Punkte auf ein Wochentief bei 12,97 Zähler nach. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+3,30%) und Banken (+0,72%). Finanzdienstleister (-2,80%) und Versorger (-1,90%) litten unter steigenden Marktzinsen. Infineon haussierte als stärkster DAX-Wert um 3,68 Prozent und profitierte damit von einer positiven Analysteneinschätzung inklusive Kurszielanhebung seitens Exane BNP. Ebenfalls stark präsentierten sich Covestro (+2,54%), Commerzbank (+1,90%) und Rheinmetall (+1,72%). Vonovia sackte als Schlusslicht im Leitindex um 7,23 Prozent ab. Hier belastete die Einschätzung auf „Underweight“ seitens Morgan Stanley.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nach starken US-Arbeitsmarktdaten 0,22 Prozent tiefer bei 38.799 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs um 0,11 Prozent auf 19.001 Zähler nach. 70 Prozent der Werte an der NYSE mussten Verluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 73 Prozent. 53 neuen 52-Wochen-Hochs standen 57 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,77 Prozent auf ein Wochentief bei 1,0806 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 15 Basispunkte auf 4,44 Prozent und eroberte damit ihre 200-Tage-Linie zurück. Gold verbilligte sich an der Comex um 2,76 Prozent auf 2.325 USD. WTI-Öl notierte kaum verändert bei 75,53 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,02 Prozent tiefer bei 179,96 Punkten. Gegen den Trend nordwärts tendierte der Nikkei 225 (+0,79%) in Tokio nach Daten zum BIP. Nippons Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal laut der ersten Revision um annualisierte 1,8 Prozent und damit etwas geringer als erwartet (Konsensschätzung: -1,9%). Die Börsen in China, Hongkong, Australien und Taiwan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.468) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig findet bei Evotec die Hauptversammlung statt. Apple steht mit der Entwicklerkonferenz im Fokus. Bei NVIDIA findet der 10:1 Aktiensplit statt.