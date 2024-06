Nächste Unterstützungen:

18.457/18.478

18.400

18.349-18.366

Nächste Widerstände:

18.554-18.587

18.600-18.640

18.689-18.726

An der technischen Ausgangslage ergaben sich keine Veränderungen. Zwischen Bullen und Bären besteht im kurzfristigen Zeitfenster eine Pattsituation in der volatilen Trading-Range der vergangenen Tage. Die Richtungssuche dauert daher an. Ein nachhaltiger Ausbruch würde ein prozyklisches Signal in Ausbruchsrichtung liefern. Die gestrige Hammer-Kerze im Tageschart unterstreicht die Bedeutung des getesteten Supports. Der übergeordnete Trend weist aufwärts. Heute befinden sich nächste Widerstände bei 18.554-18.587 Punkten, 18.600-18.640 Punkten und 18.689-18.726 Punkten. Darüber würde die massive kritische Barriere bei 18.785-18.893 Punkten in den Fokus rücken. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit bei 18.457/18.478 Punkten, 18.400 Punkten und 18.349-18.366 Punkten. Darunter wären die Bären im Vorteil mit möglichen nächsten Zielen bei 18.316 Punkten und 18.199-18.263 Punkten.