Die Aktie von Evonik Industries (WKN: EVNK01) bewegte sich ausgehend vom im April 2021 gesehenen zyklischen Hoch bei 31,00 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Oberhalb des im Oktober 2023 bei 15,70 EUR verbuchten 3-Jahres-Tiefs arbeitete das Papier an einer großen Bodenbildung. Diese konnte es mit dem dynamischen Kursanstieg vom März-Tief komplettieren. Zuletzt ging die Notierung nach dem Verzeichnen eines 14-Monats-Hochs bei 20,95 EUR im Mai in den Korrekturmodus über. Der bislang dreiwellige Abschwung traf in den vergangenen Tagen auf Nachfrage am wichtigen Supportcluster, bestehend unter anderem aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement, der steigenden Ichimoku-Wolke und der steigenden 100-Tage-Linie. Im gestrigen Handel konnte sich der Wert mit einer langen bullishen Tageskerze nach oben absetzen und auf einem 5-Tages-Hoch schließen. Die Erholungsrally könnte sich nun in Richtung 19,10 EUR, 19,30/19,37 EUR und 19,60-19,73 EUR fortsetzen, solange der Support bei 18,36 EUR hält. Ein Tagesschluss oberhalb von 19,73 EUR sowie ein Anstieg über 20,47 EUR würden prozyklische Indizien für eine Wiederaufnahme des intakten übergeordneten Aufwärtstrends liefern. Unterhalb von 18,36 EUR käme es derweil zu einem bearishen Kurzfrist-Signal mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 17,94-18,04 EUR und eventuell 17,53/17,59 EUR.