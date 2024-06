Nächste Unterstützungen:

18.282-18.347

18.199-18.263

18.105-18.112

Nächste Widerstände:

18.399/18.400

18.474

18.506-18.543

Der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch wurde mit dem neuen Verlaufstief formal bestätigt. Der Verkaufsdruck hält sich jedoch noch in Grenzen. In der Schlusskursbetrachtung konnte der Index die intraday unterschrittenen Unterstützungen der unteren Range-Begrenzung der vorausgegangenen Tage sowie die 50-Tage-Linie zurückerobern. Gelänge heute ein Stundenschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 18.399/18.400 Punkten, entstünde Erholungspotenzial in Richtung zunächst 18.474 Punkte und eventuell 18.506-18.543 Punkte. Zu einer signifikanten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Barriere bei derzeit 18.592-18.622 Punkten per Stundenschluss. Ein bearishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster entstünde derweil mit einer Verletzung der aktuellen Supportzone bei 18.282-18.347 Punkten. In diesem Fall rücken nächste potenzielle Auffangbereiche bei 18.199-18.263 Punkten und 18.105-18.112 Punkten in den Fokus.