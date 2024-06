Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 38,73 EUR ausgebildeten zyklischen Tief in einem intakten primären Aufwärtstrend. Zuletzt vollzog sie nach dem Markieren eines 16-Jahres-Hochs bei 103,60 EUR am 13. Mai einen korrektiven Rücksetzer. Der Abschwung traf am 76,4%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle auf Kaufinteresse und das Papier orientierte sich nach der darüber am 5. Juni geformten bullishen Harami-Cross-Tageskerze wieder nordwärts. Im gestrigen Handel kam schließlich deutlichere Dynamik auf der Oberseite auf. Dem Anteilsschein gelang nach einer bullishen Kurslücke der Ausbruch über das Widerstandscluster in Gestalt der korrektiven Abwärtstrendlinie, der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 20 Tage sowie des 38,2%-Fibonacci-Retracements des mehrwöchigen Abwärtstrends. Im kurzfristigen Zeitfenster verfügen die Bullen nun über den technischen Vorteil, solange kein Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 97,00-97,22 EUR oder Intraday-Rutsch unter die weitere Unterstützung bei 95,68-96,58 EUR erfolgt. Nächste potenzielle Widerstände und Kursziele lassen sich bei 99,82-100,50 EUR, 101,26-101,64 EUR, 103,60/103,70 EUR und 106,29-107,38 EUR ausmachen. Darüber würde das aus dem Jahr 2007 stammende Rekordhoch bei 111,88 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer Eintrübung der mittelfristigen Ausgangslage käme es im Fall der Verletzung der Supportbereiche bei aktuell 93,06-94,78 EUR, 92,32 EUR und 90,76 EUR. Dann wäre eine deutliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur mit Zielrichtung der steigenden 200-Tage-Linie (derzeit: 83,85 EUR) einzuplanen.