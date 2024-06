Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 571,80 EUR im April und der Ausbildung eines Wide-Ranging-Day eine Seitwärtsbewegung gestartet. Hieraus droht eine deutlichere Korrekturphase zu werden, sollte der aktuelle Support bei 492,50 EUR per Tagesschluss unterboten werden. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lauten in diesem Fall 462-471 EUR und 441/444 EUR. Zu einer Verbesserung der technischen Ausgangslage zugunsten der Bullen bedarf es der Überwindung der Widerstandsregion 523-539 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall entstünde Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst Rekordhoch. Darüber würde schließlich der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit einem nächsten möglichen Ausdehnungsziel bei 593/602 EUR.