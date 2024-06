Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag ohne nachrichtlichen Treiber auf breiter Front abwärts. Der DAX fiel um 1,96 Prozent auf 18.266 Punkte. MDAX und TecDAX sackten um 2,61 respektive 1,76 Prozent ab. In den drei Indizes gab es 101 Verlierer und keinen einzigen Gewinner. Alle Sektorenindizes verbuchten Abschläge. Am schwächsten tendierten Industriewerte (-3,01%), Einzelhandelswerte (-2,77%) und Banken (-2,71%). Deutsche Telekom hielt sich im DAX mit einem Minus von lediglich 0,04 Prozent noch am besten. Die untersten Ränge im Performance-Tableau hielten Porsche Holding (-5,83%), Siemens (-4,08%) und Zalando (-3,68%).

An der Wall Street verzeichnete der Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlich deutlicheren Abgaben am Ende noch ein Minus von 0,17 Prozent und schloss bei 38.647 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte derweil um 0,57 Prozent vor und notierte ein neues Allzeithoch bei 19.577 Punkten. An der NYSE gab es 1.018 Gewinner und 1.778 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. 69 neuen 52-Wochen-Hochs standen 65 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,63 Prozent tiefer bei 1,0741 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um sieben Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,45 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,50 Prozent auf 2.320 USD. Der Preis für WTI-Öl gab um 0,52 Prozent auf 78,09 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,20 Prozent tiefer bei 179,42 Punkten. Die Bank of Japan ließ wie erwartet ihre Geldpolitik unverändert, deutete jedoch die mögliche Reduktion ihrer Bond-Käufe für nach der nächsten Sitzung an. Der Nikkei 225 drehte nach der Entscheidung vom Minus ins Plus und stieg um 0,24 Prozent. Der Yen geriet unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.336) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Unternehmensseitig findet bei AMS-Osram die Hauptversammlung statt.