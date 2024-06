Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer Top-Bildung unterhalb des im Jahr 2020 markierten Rekordhochs in einem ganz langfristigenBärenmarkt. Im vergangenen Oktober verzeichnete er ein Dekadentief bei 126,62 Punkten. Nach einer schwungvollen dreiwelligen Erholungsrally bis auf im Dezember gesehene 138,84 Punkte orientierte sich der Zinskontrakt wieder mittelfristig südwärts. Mit dem in der vergangenen Woche zu beobachtenden dynamischen Kursschub hellte sich die technische Ausgangslage in diesem Zeitfenster deutlich auf. Die Preiskurve konnte oberhalb des Ende Mai verbuchten Korrekturtiefs bei 128,73 Punkten eine mehrwöchige Bodenbildung abschließen und eine Reihe bedeutsamer Widerstandsthemen wie die mehrmonatige Abwärtstrendlinie und die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50, 100 und 200 Tage überwinden. Kann sich die Notierung im Fall eines möglichen Rücksetzers per Tagesschluss oberhalb der nun als Support fungierenden Zone 130,87-132,04 Punkte behaupten, bleibt sie in einer starken Ausgangslage für weitere Kursavancen in Richtung zunächst 134,00-134,10 Punkte. Darüber würden nächste Barrieren bei 135,92-136,29 Punkten und 137,96/138,84 Punkten in den Fokus rücken. Unmittelbar bearish würde es derweil im Fall eines Kursrutsches unter 129,52 Punkte mit potenziellen Abwärtszielen bei 128,73 Punkten und 126,62-127,21 Punkten.