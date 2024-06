Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend, der ausgehend vom Reaktionstief im vergangenen Oktober eine deutliche Beschleunigung erfuhr. Bis auf ein am 26. April bei 17,01 EUR verbuchtes 7-Jahres-Hoch haussierte das Papier, bevor eine bislang dreiwellige Abwärtskorrektur startete. Im Bereich eines bedeutenden Supportclusters und des klassischen 100%-Projektionsziels einer ABC-Korrektur war am Freitag Kaufinteresse zu beobachten. Der Anteilsschein formte begleitet von hohem Volumen eine bullishe Hammer-Kerze oberhalb des Korrekturtiefs bei 14,04 EUR. Die positive Implikation des Kerzenmusters wurde im gestrigen Handel mit Kursgewinnen bestätigt. Eine erste prozyklische Bestätigung für ein mögliches Ende der mehrwöchigen Korrekturphase entstünde, falls der Notierung der nachhaltige Durchbruch über die Widerstandszone bei aktuell 15,01-15,40 EUR per Tagesschluss gelingt. Weitere potenzielle Barrieren lassen sich bei 15,75 EUR, 16,23 EUR, 16,47 EUR und 17,01 EUR ausmachen. Aus dem langfristigen Chartbild lässt sich eine nächste wichtige Ziel- und Widerstandsregion bei 17,44-18,17 EUR ableiten. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unter 14,04 EUR das mittelfristige Chartbild signifikant eintrüben und eine deutliche Ausdehnung des korrektiven Abwärtstrends nahelegen. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 13,55-13,76 EUR, 13,38 EUR und 12,92-13,13 EUR.