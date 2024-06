Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein uneinheitliches Bild. Der DAX kletterte um 0,37 Prozent auf 18.068 Punkte. MDAX und TecDAX büßten hingegen 0,92 respektive 0,91 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 43 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,17 Punkte auf 17,83 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Banken (+1,40%) und Industriewerte (+1,13%) am stärksten gesucht. Die deutlichsten Abgaben auf der Sektorenebene waren bei Pharma & HealthCare (-2,20%) und Konsumwerten (-0,87%) zu beobachten. Im DAX waren Zalando (+2,80%), Deutsche Börse (+2,11%) und Qiagen (+1,79%) am stärksten gesucht. Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas sank derweil begleitet von hohen Umsätzen um 2,58 Prozent auf ein 2-Monats-Tief. Sie verließ damit eine mehrwöchige Trading-Range südwärts und rutschte unter ihre 50-Tage-Linie. Hier belastete ein Bericht der Financial Times, wonach der Konzern Korruptionsvorwürfe gegenüber Mitarbeitern in China untersuche.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,49 Prozent auf ein 3-Tages-Hoch bei 38.778 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 setzte seine Rally mit einem Plus von 1,24 Prozent auf ein Rekordhoch bei 19.903 Zählern fort. Der RSI-Indikator für den Index erreichte mit 82 im Tageschart sein überkauftestes Niveau seit dem Jahr 2018. An der NYSE gab es 1.650 Kursgewinner und 1.132 Verlierer. 74 neuen 52-Wochen-Hochs standen 84 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent höher bei 1,0732 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um sechs Basispunkte auf 4,29 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,63 Prozent auf 2.334 USD. WTI-Öl zog um 2,57 Prozent auf 80,47 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,58 Prozent fester bei 179,04 Punkten. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Die Aktie von Taiwan Semiconductor (+2,50%) profitierte von einer Anhebung des Kursziels seitens der Analysten von Citigroup und Morgan Stanley, was den Taipei TWSE (+1,16%) in Taiwan zum regionalen Outperformer machte. Gegen den Trend neigte der Hang Seng Index (-0,23%) in Hongkong zur Schwäche. Die australische Notenbank RBA ließ wie allgemein erwartet ihren Leitzins Cash Rate unverändert bei 4,35 Prozent und betonte für den weiteren Zinspfad ihre Datenabhängigkeit. Laut RBA-Gouverneurin Bullock wurde während des Meetings die Möglichkeit einer Leitzinsanhebung diskutiert. Der Austral-Dollar legte zuletzt gegenüber dem Greenback um 0,18 Prozent zu. Für den ASX 200 ging es in Sydney um 1,01 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.198) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Am Nachmittag können sich Impulse von den US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion ergeben. Unternehmensseitig veranstaltet Beiersdorf einen Kapitalmarkttag.