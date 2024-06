Die Jungheinrich-Aktie (WKN: 621993) hatte ausgehend vom im vergangenen Oktober bei 24,62 EUR verbuchten Korrekturtief in zwei Kursschüben bis auf ein im April bei 39,38 EUR verzeichnetes 2-Jahres-Hoch vorstoßen können. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Die bislang dreiwellige Abwärtskorrektur führte die Notierung zuletzt zurück bis auf ein wichtiges Ziel- und Unterstützungsbündel. Es resultiert unter anderem aus der Aufwärtstrendlinie vom Oktober-Tief, der 200-Tage-Linie und er 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle. Die bullishe Implikation der oberhalb des Verlaufstiefs bei 31,36 EUR am Montag geformten Doji-ähnlichen Tageskerze wurde mit dem gestrigen Aufschwung bestätigt. Im Fokus als nächste Hürden und potenzielle Erholungsziele stehen nun die Kursregionen 33,40 EUR, 33,68-33,98 EUR und 34,40-34,50 EUR. Zur leichten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedarf es der Überwindung der weiteren Barriere bei derzeit 34,96-35,60 EUR per Tagesschluss. Ein erstes prozyklisches Indiz für eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde mit einer nachhaltigen Herausnahme der Widerstandszone 36,14-36,60 EUR sowie der Hürde bei 37,44-37,68 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der Marke von 31,36 EUR sowie ein Rutsch unter 30,50 EUR würden nun hingegen das bullishe Szenario zerstören und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 29,06 EUR und 28,48 EUR mit sich bringen.