Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag gestützt von der anhaltenden Rekordrally in den USA nordwärts. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für die heimische Wirtschaft stieg im Juni um 0,4 Punkte auf 47,5 Zähler und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2022. Er blieb jedoch leicht hinter der Konsensschätzung (50,0) zurück. Der DAX kletterte um 0,35 Prozent auf 18.132 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,42 respektive 0,44 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 66 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,00 Punkte auf 16,83 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzdienstleister (+1,15%) die Nase vorne, gefolgt von Telekommunikationswerten (+1,02%). Zur Schwäche neigten vor allem die Sektoren Konsum (-1,21%) und Einzelhandel (-1,08%). Die stärksten Werte im DAX waren Deutsche Börse (+1,88%), Qiagen (+1,73%) und Siemens Energy (+1,72%). Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf konnte die Anleger auf seinem Kapitalmarkttag nicht begeistern. Seine Mittelfristziele bekräftigte der Konzern lediglich. Manche Marktteilnehmer hatten auf eine Anhebung gehofft. Die Aktie verlor als Schlusslicht im Leitindex 2,81 Prozent und testet nun die untere Begrenzung ihrer mehrwöchigen Stauzone sowie ihre steigende 50-Tage-Linie.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,15 Prozent auf ein 4-Tages-Hoch bei 38.835 Punkten vor. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,03 Prozent fester und verbuchte damit in der Schlusskursbetrachtung ein neues Rekordhoch bei 19.909 Zählern. 55 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 55 Prozent. Es gab 94 neue 52-Wochen-Hochs und 67 Tiefs. NVIDIA löste Microsoft als nach Marktkapitalisierung wertvollstes US-Unternehmen ab. Der US-Dollar wertete nach schwächer als erwarteten Einzelhandelsumsatzdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,03 Prozent höher bei 1,0738 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 4,23 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,68 Prozent auf 2.345 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,37 Prozent auf 81,43 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh gestützt von haussierenden Technologieaktien ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,02 Prozent fester bei 181,02 Punkten. Besonders deutlich aufwärts tendierten der Taipei TWSE (+2,21%) in Taiwan und der Hang Seng Index (+1,88%) in Hongkong. Gegen den Trend neigte der chinesische CSI 300 (-0,48%) zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.131) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig finden bei Delivery Hero, Westwing und Sto die Hauptversammlungen statt. Die Aktie von SMA Solar dürfte heute unter einer gestern Abend erfolgten deutlichen Senkung der Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2024 leiden. In den USA bleiben die Börsen (Aktien/Anleihen) feiertagsbedingt geschlossen.