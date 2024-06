Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020 bei 47,70 EUR in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Dezember vergangenen Jahres gelang schließlich der Ausbruch über das aus dem Januar 2020 stammende Allzeithoch (139,40 EUR). Bis auf eine am 27. März bei 172,82 EUR verzeichnete neue Bestmarke konnte der Wert zulegen bevor er in den Korrekturmodus überschwenkte. Im Rahmen des mittelfristigen Abschwungs erreichte die Notierung zuletzt ein bedeutendes Unterstützungsbündel. Es resultiert unter anderem aus dem Kursgipfel des Jahres 2020, der steigenden 200-Tage-Linie, der Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals und dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der mehrjährigen Haussebewegung. Dort formte der Anteilsschein am 17. Juni eine bullishe Harami-Tageskerze, die einen Bounce am folgenden Tag triggerte. Die Kurserholung könnte sich nun in Richtung zunächst 150,08/150,58 EUR und 152,38-153,12 EUR ausdehnen. Erst mit einem Anstieg über die Widerstandszone bei aktuell 155,14-156,86 EUR entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends. Bestätigt würde dieses Szenario über 162,32-164,68 EUR mit nächstem Ziel 171,16/172,82 EUR. Nächste Supportbereiche liegen bei 145,30-146,24 EUR, 141,14-143,60 EUR und 139,40 EUR. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des übergeordneten Chartbildes.