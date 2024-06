Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) war vom im Februar 2023 bei 103,15 EUR markierten Rallyhoch bis auf ein am 5. März dieses Jahres bei 57,36 EUR verzeichnetes Verlaufstief abgesackt. Es folgten ein dynamischer Aufschwung an das 50%-Retracement der Baisse sowie zuletzt ein dreiwelliger Rücksetzer an die überwundene 200-Tage-Linie. Die am 17. Juni auf diesem Support geformte bullishe Engulfing-Tageskerze bildete den Ausgangspunkt für den aktuell laufenden Kursschub. Im gestrigen Handel gelang der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über die steigende 50-Tage-Linie sowie die korrektive Abwärtstrendlinie. Das kurzfristige Chartbild hat sich hierdurch deutlich aufgehellt. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit Tagesschlusskursen oberhalb der beiden nächsten Barrieren bei 78,85 EUR und 80,28-80,80 EUR. Zum Bruch des übergeordneten Abwärtstrends bedarf es der nachhaltigen Überwindung des November-Hochs bei 82,50 EUR. Als potenzielle nächste Zielzonen fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 85,67/85,96 EUR und 89,24/90,00 EUR. Mit Blick auf die Unterseite liegen belastbare nächste Unterstützungen bei derzeit 74,03-74,29 EUR und 72,45/73,10 EUR. Darunter würde das bullishe Signal negiert und es wäre ein neuerlicher Test der Supportzone 69,90-70,72 EUR einzuplanen, deren Verletzung Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 65,88-66,85 EUR mit sich bringen würde.