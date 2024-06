Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag deutliche Zugewinne verzeichnen. Stützend wirkten eine freundliche Wall Street sowie eine überraschende Leitzinssenkung durch die Schweizerische Nationalbank. Der DAX verbesserte sich um 1,03 Prozent auf 18.254 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,96 und 1,29 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 92 Gewinner und sieben Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 80 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,88 Punkte auf 15,93 Zähler ab. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am kräftigsten aufwärts tendierten die Sektoren Software (+1,89%), Medien (+1,54%) und Pharma & HealthCare (+1,37%). Sartorius belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 4,59 Prozent die DAX-Spitze, gefolgt von Siemens Energy (+3,45%) und adidas (+2,88%). Im MDAX haussierte die Aktie von Evotec um 13,91 Prozent. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass der Biotechkonzern nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate das Interesse von Finanzinvestoren auf sich gezogen habe und sich nun gegen eine mögliche feindliche Übernahme wappnen möchte.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,77 Prozent fester auf einem 3-Wochen-Hoch bei 39.135 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte derweil nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs 0,79 Prozent auf 19.752 Zähler ein. An der NYSE standen 1.360 Gewinnern 1.442 Verlierer gegenüber. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Es gab 82 neue 52-Wochen-Hochs und 77 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,34 Prozent auf 1,0708 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um vier Basispunkte auf 4,26 Prozent zu. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,10 Prozent auf 2.373 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg nach stärker als erwartet gesunkenen Lagerbeständen um 0,83 Prozent auf 81,38 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von fallenden Technologiewerten überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,39 Prozent tiefer bei 179,92 Punkten. Der Hang Seng Index in Hongkong gab um 1,43 Prozent nach. Gegen den Trend kletterte der australische ASX 200 um 0,34 Prozent. Die Kerninflation in Japan kam im Mai mit 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr etwas niedriger herein als erwartet. Die Konsensschätzung hatte bei 2,6 Prozent nach zuvor 2,2 Prozent gelegen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.249) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Juni-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. In den USA ist daneben der Verkauf bestehender Häuser relevant. An der Eurex und anderen wichtigen Terminmärkten findet der große Verfall statt. Mit erhöhter Volatilität ist daher zu rechnen. Unternehmensseitig veranstaltet Qiagen seine Hauptversammlung. Die Varta-Aktie dürfte unter einer gestern Abend veröffentlichten Umsatzwarnung leiden.