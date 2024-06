Diese Analyse wurde am 21.06.2024 um 07:49 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern seine Erholungsbewegung vom am 14. Juni verbuchten Korrekturtief in zwei dynamischen Aufwärtswellen fort. Er zog bis auf ein zum Schluss markiertes 4-Tages-Hoch bei 18.254 Punkten an und formte eine lange bullishe Tageskerze.