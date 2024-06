Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte das Papier des Börsenbetreibers Ende Februar ein Rekordhoch bei 194,55 EUR markiert und nachfolgend eine Korrekturphase eingeleitet. Ende Mai traf die Notierung im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie und des 38,2%-Fibonacci-Retracements des Kursschubes vom Oktober-Tief auf Kaufinteresse und orientierte sich wieder nordwärts. Der am vergangenen Donnerstag erfolgte Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie wurde am Freitag mit deutlichen Anschlusskäufen bestätigt. Angesichts des erreichten April-Hochs (192,70 EUR) würde eine kurze Verschnaufpause nicht überraschen. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände befinden sich bei 194,55 EUR, 195,53 EUR, 198,15-199,62 EUR und 201,67 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der nächste Supportbereich bei 188,15-190,60 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Bild unterhalb von 184,97-186,50 EUR mit möglichen Auffangbereichen bei 182,50-182,80 EUR und 178,53-179,75 EUR.