Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang klar die negativen Vorzeichen. Der DAX sank um 0,50 Prozent auf 18.164 Punkte. Auf Wochensicht konnte er sich dennoch um 0,90 Prozent erholen. MDAX und TecDAX büßten am Berichtstag 1,63 respektive 0,75 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 22 Gewinner und 78 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Softwareaktien (+0,61%) gesucht. Am schwächsten präsentierte sich der Technologiesektor (-2,87%). Covestro zog an der DAX-Spitze um 1,83 Prozent an. Siemens Energy hielt mit einem Minus von 5,18 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Infineon fiel um 2,99 Prozent auf ein 6-Wochen-Tief bei 33,94 EUR und testete mit dem Tagestief (33,66 EUR) seine 200-Tage-Linie.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,04 Prozent höher bei 39.150 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,26 Prozent auf 19.700 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.440 Gewinner und 1.353 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 51 Prozent. 40 neuen 52-Wochen-Hochs standen 51 Tiefs gegenüber. Der Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent tiefer bei 1,0693 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,26 Prozent nach und verblieb damit in ihrer engen mehrtägigen Handelsspanne. Gold sank an der Comex um 1,60 Prozent auf 2.331 USD. WTI-Öl handelte 0,69 Prozent tiefer bei 80,73 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von sinkenden Tech-Werten ganz überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,31 Prozent tiefer bei 178,71 Punkten. Besonders kräftige Abgaben verzeichnete der taiwanesische Taiex (-1,51%). Gegen den Trend orientierten sich der philippinische PSEi (+0,66%) und der Nikkei 225 (+0,54%) in Tokio aufwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.210) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Juni. Experten sagen im Schnitt einen leichten Anstieg auf 89,6 nach zuvor 89,3 Punkten voraus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Prosus.