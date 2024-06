Nächste Unterstützungen:

18.090/18.096

18.056

17.951/17.970

Nächste Widerstände:

18.244-18.258

18.282-18.319

18.345-18.388

Der Erholungstrend vom am 14. Juni gesehenen Korrekturtief (17.951) bleibt intakt, solange das Reaktionstief bei 18.056 Punkten nicht verletzt wird. Darüber befindet sich eine relevante Auffangzone bei 18.090/18.096 Punkten. Ein Anstieg über die nächste Hürde bei 18.244-18.258 Punkten per Stundenschluss würde ein bullishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster generieren. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Erholungsziele 18.282-18.319 Punkte und 18.345-18.388 Punkte. Zu einer deutlicheren Aufhellung der Ausgangslage bedarf es der Überwindung der weiteren Barrieren bei derzeit 18.413/18.424 Punkten und 18.485/18.502 Punkten. Unterhalb von 18.056 Punkten wäre derweil eine unmittelbare Fortsetzung des intakten übergeordneten Korrekturtrends vom im Mai verzeichneten Rekordhoch (18.893) zu favorisieren. Nächste mögliche Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 17.951 Punkten und 17.876/17.898 Punkten.