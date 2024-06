Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (WKN: PSM777) war ausgehend von einem im Juni 2021 bei 19,00 EUR markierten zyklischen Hoch bis auf ein im vergangenen Oktober bei 4,88 EUR verbuchten 13-Jahres-Tief eingebrochen. Oberhalb dieser Marke konnte sie einen mehrmonatigen Boden ausbilden und sich nachfolgend bis auf ein im April bei 7,98 EUR notiertes 8-Monats-Hoch hinaufschrauben. Im Rahmen der seither laufenden und bislang dreiwelligen Korrekturbewegung vollzog der Anteilsschein einen Pullback in Richtung Ausbruchsniveau und 200-Tage-Linie. Nach der dort am 17. Juni geformten Bullish-Harami-Kerze versucht sich das Papier derzeit nach oben abzusetzen. Bei 6,94/6,95 EUR, 7,09 EUR und 7,23-7,38 EUR lauern nächste potenzielle Barrieren. Ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der mittelfristigen Korrekturphase entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone. Bestätigt würde dieses bullishe Szenario oberhalb der Widerstandsregion 7,77-7,98 EUR. Im Erfolgsfall könnten zeitnah die nächsten Ausdehnungsziele bei 8,43/8,61 EUR und 8,99-9,10 EUR angesteuert werden. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über eine breite Supportzone bei 6,24-6,60 EUR. Kann sie sich per Tagesschluss darüber behaupten, bleibt das Szenario eines klassischen Pullbacks mit nachfolgender Fortsetzung des Aufschwungs ungefährdet. Unmittelbar bearishe Signale entstünden mit einer Verletzung der weiteren Unterstützungsbereiche 6,07 EUR und 5,72-5,83 EUR. In diesem Fall müsste ein Wiedersehen mit der Supportzone 4,88-5,16 EUR eingeplant werden.