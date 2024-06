Gestützt von einer möglichen Annäherung im Streit um Strafzölle zwischen der EU und China sowie von der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen seitens der EZB konnte der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart Kursgewinne verbuchen. Der Ifo-Index sank entgegen der Prognosen der meisten Volkswirte im Juni den zweiten Monat in Folge von zuvor 89,3 auf 88,6 Punkte. Die Konsensschätzung hatte hingegen auf einen Anstieg auf 89,6 Zähler gelautet. Der DAX rückte um 0,89 Prozent auf 18.326 Punkte vor. MDAX und TecDAX stiegen um 1,61 respektive 0,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 91 Gewinner und elf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,38 Punkte auf 15,24 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance tendierte lediglich der Softwaresektor (-0,86%) schwach. Am deutlichsten aufwärts ging es mit den Sektoren Chemie (+2,29%), Banken (+2,21%) und Automobile (+1,65%). Covestro haussierte an der DAX-Spitze um 5,11 Prozent. Angetrieben wurde die Rally von Übernahmegesprächen mit dem Ölkonzern Adnoc. Dahinter sprang die Aktie von Siemens Energy um 4,02 Prozent. Der Münchener Konzern hatte einen milliardenschweren Auftrag aus Saudi-Arabien gemeldet. Im SDAX machte Deutz (+20,11%) einen kräftigen Satz nach oben. Der Motorenbauer erwägt einem Medienbericht zufolge den Einstieg in das Rüstungsgeschäft. Im MDAX waren HelloFresh (+11,78%) ohne Nachrichten und Hochtief (+9,98%) nach einem positiven Analystenkommentar auffällig stark gesucht.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,67 Prozent auf 39.411 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte derweil um 1,15 Prozent auf 19.475 Zähler ab. An der NYSE gab es 1.933 Gewinner und 866 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 90 neuen 52-Wochen-Hochs standen 27 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,41 Prozent auf 1,0737 USD. Der Bitcoin brach um 7,68 Prozent auf 59.204 USD ein. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf 4,24 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,63 Prozent auf 2.346 USD. Der Preis für Palladium sprang um 5,45 Prozent auf 975,00 USD. WTI-Öl kletterte um 1,14 Prozent auf 81,65 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ungeachtet schwächelnder Technologiewerte überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,83 Prozent fester bei 180,42 Punkten. Gegen den Trend schwach tendierte der chinesische CSI 300 (-0,38%). Bei den Einzelwerten fiel Toyota Motor (+3,75%) nachrichtenlos durch Stärke auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.193) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicago Fed National Activity Index und den Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hornbach Holding. Airbus senkte gestern Abend seine Jahresziele. Merck KGaA brach eine Phase-3-Studie von Xeniapant aufgrund enttäuschender Resultate ab. Beide DAX-Aktien dürften sehr schwach in den Handel starten. Nach der Schlussglocke an der Wall Street wird der Logistik-Riese Fedex seine Quartalszahlen präsentieren.