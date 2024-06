Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem dynamischen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie sich nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 184,48 EUR am 27. März und nach der Ausformung einer bearishen Doji-Kerze eine Korrekturbewegung gestartet. Der Abschwung führte die Notierung rund 11 Prozent zurück an eine relevante Supportzone (Gap vom 22. Februar). Seither pendelt das Papier oberhalb des Korrekturtiefs bei 163,82 EUR und unterhalb des Rekordhochs mittelfristig seitwärts. Zuletzt konnte es am 6. Juni die 50-Tage-Linie überspringen und konsolidiert nun knapp unterhalb der historischen Bestmarke. Ein nachhaltiger Anstieg über 184,48 EUR per Tagesschluss würde nun in allen Zeitebenen ein bullishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 190,10 EUR, 192,37 EUR, 197,25 EUR und 205,14/207,06 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über kurzfristig kritischen Support bei 171,82-176,38 EUR. Darunter wäre eine zeitliche Ausdehnung der Pendelbewegung oberhalb von 163,50-165,26 EUR zu favorisieren. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde die technische Ausgangslage im mittel- bis längerfristigen Chartbild signifikant eintrüben. Die Saisonalität liefert derzeit Rückenwind für die bullishe Perspektive. Laut Seasonax konnte die Aktie in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 26. Juni bis zum 17. Juli Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des saisonalen Musters betrug 3,55 Prozent (Median: +4,72%).