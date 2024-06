Nächste Unterstützungen:

18.056-18.104

17.951

17.876/17.898

Nächste Widerstände:

18.204-18.223

18.355-18.388

18.422/18.424

Eine Ausdehnung der Erholung im heutigen frühen Handel ist einzuplanen. Die Bären verfügen im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil, solange die Widerstandszone bei 18.355-18.388 Punkten nicht per Stundenschluss geknackt wird. Ein möglicher erneuter Vorstoß an diese kritische Zone würde mit einem dynamischen Anstieg über die nächste Ziel- und Widerstandsregion bei 18.204-18.223 Punkten signalisiert. Mit Blick auf die Unterseite liegt nun eine gestaffelte breite Supportzone bei 18.056-18.104 Punkten. Deren Verletzung würde den Erholungstrend vom am 14. Juni bei 17.951 Punkten verzeichneten Korrekturtief brechen und dieses Tief als nächstes Kursziel aktivieren. Darunter würde schließlich der übergeordnete korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch (18.893) bestätigt mit nächsten potenziellen Auffangbereichen bei 17.876/17.898 Punkten, 17.796 Punkten und 17.606-17.627 Punkten.