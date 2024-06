Der Goldpreis konnte im März die zuvor etablierte mehrjährige Trading-Range nach oben auflösen und damit ein langfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal generieren. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild befindet sich die Notierung im Korrekturmodus unterhalb des am 20. Mai bei 2.450 USD erzielten Rekordhochs. Mit dem gestrigen Schwächeanfall droht nun ein ernsthafter Test der kritischen Supportzone bei 2.272-2.287 USD. Angesichts der Situation in den Sentimentindikatoren und der bis in das letzte Juli-Drittel hinein Gegenwind liefernden Saisonalität sollte eine mögliche Verletzung des Supports und damit eine deutlichere Ausdehnung der Korrekturphase eingeplant werden. In diesem Fall würde sich das Augenmerk auf mögliche nächste Auffangbereiche bei derzeit 2.252 USD (steigende 100-Tage-Linie), 2.217/2.223 USD und 2.136-2.162 USD richten. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt ungefährdet, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterboten wird. Mit Blick auf die Oberseite lauert im Fall einer technischen Erholung ein nächster bedeutsamer Widerstandsbereich bei 2.320-2.338 USD. Darüber würde das kurzfristige Bias von bearish auf neutral drehen. Unmittelbar bullish würde es nun im Fall eines Breaks über die Zone 2.369-2.388 USD. Im Erfolgsfall wäre ein zeitnaher erneuter Test der Barriere bei 2.421-2.453 USD zu favorisieren. Darüber würde schließlich der übergeordnete Haussetrend bestätigt mit einem nächsten potenziellen Ausdehnungsziel bei 2.512-2.560 USD.