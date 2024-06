Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 256,60 EUR am 19. März startete sie eine mittelfristige Korrekturphase. Oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie arbeitet das Papier derzeit an einer Bodenbildung. Zuletzt ging es unterhalb der kritischen Hürde bei 239,00/239,20 EUR in den Konsolidierungsmodus über. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Signal senden und das Rekordhoch als potenzielles Ziel aktivieren. Zwischengeschaltete Barrieren liegen bei 242,80/243,31 EUR, 245,30 EUR und 247,10-249,63 EUR. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit als Nächstes bei 234,00/234,39 EUR, 232,88 EUR und 230,72 EUR. Mittelfristig bearish würde es unterhalb der Supports bei 224,55/224,70 EUR und 221,80 EUR.