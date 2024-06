Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag in einem lustlosen Geschäft nordwärts. Der DAX stieg um 0,31 Prozent auf 18.211 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,15 respektive 0,05 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 49 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,13 Punkte auf 16,21 Zähler. Stark gesucht waren die Sektoren Finanzdienstleister (+1,27%), Industrie (+0,97%) und Software (+0,73%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,83%), Versorger (-1,33%) und Technologiewerte (-1,09%). Die Aktie von MTU belegte nachrichtenlos die Spitze im DAX mit einem Plus von 5,57 Prozent. Die Aktie überwand dabei die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100, 50 und 20 Tage und markierte ein 2-Wochen-Hoch. Ebenfalls gut im Markt lagen Siemens (+2,55%), Heidelberg Materials (+1,90%), Siemens Healthineers (+1,73%) und Vonovia (+1,50%). Am unteren Ende des Indextableaus notierten Rheinmetall (-2,92%), Sartorius (-2,65%), Beiersdorf (-2,50%) und Zalando (-2,20%).

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,09 Prozent höher bei 39.164 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,19 Prozent auf 19.789 Zähler. An der NYSE gab es 1.698 Gewinner und 1.114 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 58 Prozent. 80 neuen 52-Wochen-Hochs standen 46 Tiefs gegenüber. Auch am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge vor den heutigen PCE-Daten in engen Grenzen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,21 Prozent fester bei 1,0703 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries endete vier Basispunkte tiefer bei 4,29 Prozent. Zwischenzeitlich hatte sie bei 4,35 Prozent ein 2-Wochen-Hoch markiert und ging damit mit der 200-Tage-Linie auf Tuchfühlung. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,02 Prozent auf 2.337 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,26 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 81,92 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,43 Prozent fester bei 180,55 Punkten. Für den Nikkei 225 ging es in Tokio gestützt vom schwachen Yen um 0,77 Prozent nach oben. Nach der ersten TV-Debatte zwischen Biden und Trump im Rahmen des laufenden US-Präsidentschaftswahlkampfs sahen Beobachter den Herausforderer Trump als Sieger des Schlagabtauschs. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,28 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.286) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum PCE-Preisindex, den persönlichen Ausgaben und Einkommen und der Verbraucherstimmung nach Lesart der University of Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Varta. Die gestern nach der Schlussglocke vorgelegten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike (nachbörslich: -12,39%) blieben umsatzseitig hinter den Erwartungen zurück, was die Aktie auf Talfahrt schickte.