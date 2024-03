Diese Analyse wurde am 04.03.2024 um 07:19 Uhr erstellt.

Der Goldpreis hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 2.075 USD im August 2020 im langfristigen Chartbild eine breite Trading-Range oberhalb von 1.615 USD etabliert. Am 4. Dezember vergangenen Jahres zeigte er im asiatischen Handel einen Vorstoß bis auf ein neues Allzeithoch bei 2.136 USD. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als Fehlausbruch und somit Bullenfalle. Die Notierung rutschte wieder ab und formte eine untergeordnete Trading-Range oberhalb eines Korrekturtiefs bei 1.973 USD. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild weist der Trend vom jüngsten Reaktionstief bei 1.984 USD dynamisch aufwärts. Mit einer langen bullishen Tageskerze erreichte das Edelmetall am Freitag die obere Begrenzung der seit Dezember etablierten Stauzone bei 2.088 USD. Auf Basis des Tagesschlusses und Wochenschlusses verzeichnete es ein Rekordhoch. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 2.088 USD würde für einen erneuten zeitnahen Vorstoß an das Intraday-Allzeithoch bei 2.136 USD sprechen. Darüber würde der dominante Aufwärtstrend bestätigt und es kämen potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 2.151 USD, 2.181-2.200 USD und 2.236-2.274 USD ins Spiel. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über potenziellen Support für den Fall eines Rücksetzers bei 2.064/2.065 USD und 2.035-2.048 USD. Darunter würde das kurzfristige technische Bias von bullish auf neutral drehen und es wäre eine zeitliche Ausdehnung der seit Dezember ausgebildeten Seitwärtsbewegung zu favorisieren.