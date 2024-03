Der deutsche Aktienmarkt blieb zum Wochenausklang im Rallymodus. Der DAX schloss 0,32 Prozent fester auf einem neuen Rekordhoch bei 17.735 Punkten. Das Wochenplus belief sich damit auf 1,81 Prozent. MDAX und TecDAX verzeichneten am Berichtstag Aufschläge von 1,15 respektive 1,21 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 71 Kursgewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,04 Punkte auf 12,92 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,72%) und Chemie (+1,71%). Am schwächsten tendierten Versicherungen (-0,92%) und Automobilwerte (-0,59%). Daimler Truck Holding haussierte als stärkster DAX-Wert nach überraschend erfreulichen Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick um 18,11 Prozent. Die rote Laterne hielt Volkswagen mit einem Minus von 4,93 Prozent. Die Wolfsburger hatten die Anleger mit ihrer Jahresbilanz nicht überzeugen können. Sixt rückte im MDAX nach Zahlen um 2,14 Prozent vor.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,23 Prozent auf 39.087 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 1,44 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 18.303 Zählern. 61 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 61 Prozent. Es gab 270 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. Der US-Dollar wertete nach schwachen Konjunkturdaten gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,33 Prozent höher bei 1,0840 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um sechs Basispunkte auf 4,19 Prozent ab. Gold haussierte an der Comex um 2,00 Prozent auf 2.096 USD und verzeichnete den höchsten Wochenschluss seiner Geschichte. WTI-Öl verteuerte sich um 2,19 Prozent auf 79,97 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,40 Prozent fester bei 174,79 Punkten. Der japanische Nikkei 225 überwand erstmals die Marke von 40.000 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.733) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Henkel und Evonik Industries.