Nächste Unterstützungen:

17.689-17.707

17.650

17.606-17.618

Nächste Widerstände:

17.792-17.817

17.981/18.000

18.068

An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und der Index konnte das siebte Rekordhoch in Folge verbuchen. Bislang ignoriert die Preiskurve die Warnsignale von Seiten der überkauften und teilweise negativ divergierenden Indikatoren aus den Bereichen Momentum und Marktbreite. Belastungsfaktoren stellen auch das Anlegersentiment sowie die Saisonalität/Zyklik dar. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten vorrangig in Kursschwäche hinein interessant. Nächster Widerstand befindet sich bei 17.792-17.817 Punkten. Darüber würden mögliche Ausdehnungsziele bei 17.981/18.000 Punkten und 18.068 Punkten in den Blick rücken. Unterstützt ist die Notierung als Nächstes bei 17.689-17-707 Punkten, 17.650 Punkten und 17.606-17.618 Punkten. Darunter entstünde ein erstes preisliches Indiz für den möglichen Beginn einer ausgeprägten (mehrtägigen bis mehrwöchigen) Schwächephase.