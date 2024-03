Der Silberpreis hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 17,54 USD verzeichnet und hiervon ausgehend einen Aufwärtstrend etablieren können. Im Mai 2023 markierte er ein Jahreshoch bei 26,12 USD und ging in den Korrekturmodus über. Bei 20,67 USD traf das Edelmetall im Oktober auf Kaufinteresse. Oberhalb dieser Marke etablierte es eine übergeordnete Handelsspanne. Innerhalb dieser Spanne formte die Preiskurve zuletzt eine untergeordnete mehrwöchige Trading-Range zwischen 21,91 USD und 23,48 USD. Im gestrigen Handel gelang schließlich der schwungvolle Ausbruch auf der Oberseite. Im Rahmen dieses bullishen Ausbruches überwand der Kurs zudem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 100 Tage und markierte ein 9-Wochen-Hoch. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 24,45/24,59 USD und 25,05-26,20 USD. Zu einem übergeordnet bedeutsamen Anschlusskaufsignal käme es im Fall der nachhaltigen Herausnahme der letztgenannten Zone. Dann wäre in der mittleren Frist ein Vorstoß In Richtung 28,73-30,08 USD und eventuell 35,37/36,00 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächsten relevanten Support bei 23,20-23,48 USD. Solange diese Kursregion im Fall eines Rücksetzers nicht nachhaltig verletzt wird, verfügen die Bullen in der kurzen bis mittleren Frist über den charttechnischen Vorteil. Darunter wäre hingegen zunächst ein Wiedersehen mit der solideren Unterstützungszone 21,86-22,25 USD einzuplanen.