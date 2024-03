Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November 2022 bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen Boden ausbilden und einen weiterhin intakten Aufwärtstrend etablieren. Nach dem Erreichen eines Verlaufshochs bei 150,35 EUR am 15. Februar dieses Jahres leitete eine bearishe Dark-Cloud-Cover-Kerze einen korrektiven Abwärtstrend ein. Aktuell versucht sich die Notierung im Dunstkreis der 100-Tage-Linie zu stabilisieren. Der gestrige Versuch die kritische Widerstandszone bei derzeit 135,47-141,66 EUR zu überwinden schlug fehl. Die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Abwärtskorrektur bleibt unterhalb dieser Zone erhöht. Ein Rutsch unter den Support bei 127,25-127,80 EUR würde ein bearishes Anschlusssignal senden und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 123,48 EUR und 114,65-119,20 EUR mit sich bringen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes. Mit einem Ausbruch über 135,47-141,66 EUR und nachfolgend 143,85/144,55 EUR entstünden nun bullishe Signale mit Zielrichtung zunächst 150,35 EUR. Darüber wäre mittelfristig ein Vorstoß in Richtung 161-167 EUR vorstellbar.