Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 0,10 Prozent tiefer bei 17.698 Punkten. Der TecDAX verlor 0,38 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es hingegen um 0,03 Prozent nach oben. In den drei Indizes gab es 46 Kursgewinner und 53 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,64 Punkte auf ein 2-Wochen-Hoch bei 13,74 Zählern und überquerte damit seine 50-Tage-Linie. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten die als defensiv geltenden Versorger (+2,41%) die Nase vorne, gefolgt von Telekommunikationswerten (+0,98%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Transport (-1,46%) und Technologie (-1,28%). Fresenius SE belegte mit einem Plus von 3,76 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Die im MDAX notierte Tochter FMC (+11,51%) profitierte von hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Studiendaten des Arzneimittelherstellers Novo Nordisk zu einem Medikament gegen chronische Nierenerkrankungen. Bayer sackte als Schlusslicht im Leitindex nach einem Kapitalmarkttag und der Präsentation von Geschäftszahlen um 7,57 Prozent ab. Belastend wirkten ablehnende Aussagen des Managements zu einer zeitnahen Aufspaltung.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 1,04 Prozent auf 38.585 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,80 Prozent auf 17.898 Zähler ein. An der NYSE gab es 1.187 Gewinner und 1.639 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 166 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Geschäfts unverändert bei 1,0856 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um neun Basispunkte auf ein 4-Wochen-Tief bei 4,13 Prozent ab und rutschte damit unter ihre steigende 200-Tage-Linie. Gold stieg an der Comex um 0,55 Prozent auf 2.138 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,67 Prozent auf 78,21 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,34 Prozent fester bei 174,80 Punkten. Deutlich aufwärts tendierte der Hang Seng Index (+1,94%) in Hongkong. Vor allem Tech-Werte waren gesucht. JD.com haussierte vor der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen um rund 8 Prozent. Der CSI 300 notierte am zweiten und letzten Tag des Volkskongresses in China 0,26 Prozent tiefer. Die australische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit etwas schwächer als von Analysten im Schnitt erwartet (Konsensschätzung: +0,3%). Der australische ASX 200 kletterte um 0,12 Prozent. Auffällige Schwäche zeigte der koreanische Kospi (-0,30%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.699) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Anhörung von Fed-Chairman Powell im Kongress sowie auf die Jolts-Daten und den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Die Bank of Canada steht mit ihrer Leitzinsentscheidung im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von DHL Group (ehemals Deutsche Post) und Symrise.