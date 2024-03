Nächste Unterstützungen:

17.677

17.643/17.661

17.584/17.606

Nächste Widerstände:

17.745-17.761

17.817

17.864

Die Verschnaufpause unterhalb des am vergangenen Freitag bei 17.817 Punkten verbuchten Rekordhoch dehnt sich aus. Das ganz kurzfristige technische Bias gestaltet sich neutral. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 17.745-17.761 Punkten per Stundenschluss würde ein bullishes Anschlusssignal mit Zielrichtung Rekordhoch liefern. Darüber würde der in allen relevanten Zeitebenen intakte Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 17.864 Punkten, 17.883 Punkten und 17.924/17.934 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 17.677 Punkte und 17.643/17.661 Punkte. Darunter wäre eine Ausdehnung und Dynamisierung des Abschwungs im kurzfristigen Zeitfenster fest einzuplanen. Potenzielle nächste Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 17.584/17.606 Punkten und 17.553 Punkten.