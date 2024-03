Die B-Aktie von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem Aufwärtstrend. Der dynamische Aufschwung erfuhr in den vergangenen Monaten eine Beschleunigung. Seit Jahresbeginn konnte das Papier des dänischen Pharmakonzerns bereits um rund 31 Prozent an Wert gewinnen. Nach einer vorausgegangenen Konsolidierungsphase konnte es im gestrigen Handel schließlich die obere Kanallinie des Trendkanals vom Tief im vergangenen Juli dynamisch überwinden und in der Spitze bis auf ein neues Allzeithoch bei 932 DKK ansteigen. Der trendfolgende MACD-Indikator generierte dabei ein bullishes Kreuzungssignal. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele lassen sich bei 950/951 DKK und 972 DKK ausmachen. Darüber könnte die psychologisch relevante runde Marke von 1.000 DKK angesteuert werden. Mit Blick auf die Unterseite bleibt das Bild im kurzfristigen Zeitfenster bullish, solange die Supportzone bei 843-862 DKK nicht verletzt wird. Darunter wäre hingegen eine deutlichere Korrekturphase mit möglichen Auffangbereichen bei 806-820 DKK und 785 DKK einzuplanen. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde erst unterhalb von 704-737 DKK gefährdet.