Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (WKN: PSM777) bewegt sich ausgehend von einem im Juni 2021 bei 19,00 EUR markierten zyklischen Hoch in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte sie im Oktober ein 13-Jahres-Tiefbei 4,88 EUR. Darüber konnte der Wert einen kleinen Doppelboden formen und eine Erholungsbewegung einleiten, die im übergeordneten Kontext den Start des Versuchs einer mehrmonatigen Bodenbildung in Gestalt eines steigenden Dreiecks bildete. Am Freitag erfolgte schließlich der von hohem Volumen begleitete Ausbruch auf der Oberseite. Mit einer langen bullishen Tageskerze schraubte sich der Wert auf ein 6-Monats-Hoch und überwand dabei zugleich die obere Begrenzung der mehrmonatigen Range, die Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im April 2023 sowie die 200-Tage-Linie. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten 6,81 EUR, 7,05 EUR, 7,37-7,55 EUR, 7,81-7,92 EUR und 8,18 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein als Nächstes bei 6,55-6,71 EUR, 6,44 EUR und 5,72-6,11 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone würde das bullishe Bild neutralisiert und es müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 4,88-5,16 EUR eingeplant werden.