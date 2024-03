Diese Analyse wurde am 11.03.2024 um 08:02 Uhr erstellt.

Der DAX verblieb am Freitag in einer engen Range innerhalb der Spanne des Vortages und formte damit einen Inside Day. Auf Basis des Wochencharts entstand eine Star-Kerze, die einen Verlust an Schwungkraft im Rahmen des Aufwärtstrends signalisiert.