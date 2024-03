Die Aktie von Eckert & Ziegler (WKN: 565970) hatte oberhalb des im Jahr 2021 bei 141,40 EUR markierten Rekordhochs ein bearishes Doppeltop ausgebildet und bewegte sich anschließend übergeordnet abwärts. Im September 2023 verzeichnete sie ein 3-Jahres-Tief bei 28,92 EUR. Die nachfolgende Rally beförderte sie bis auf ein Ende Januar verbuchtes 8-Monats-Hoch bei 46,90 EUR bevor sie in den Korrekturmodus überging. Belastet von einem negativen Analystenkommentar rutschte die Notierung am 5. März begleitet von sehr hohem Volumen auf eine zentrale Supportzone, die aus dem Reaktionstief vom Dezember, dem 61.8%-Fibonacci-Retracement und der 200-Tage-Linie resultiert. Die anschließend im Tageschart geformte Bullish-Harami-Kerze initiierte einen Stabilisierungsansatz oberhalb des Tiefs bei 35,24 EUR. In der kurzen Frist erscheint eine technische Erholung in Richtung der Widerstandszone 39,95-41,06 EUR vorstellbar. Ein signifikanter Tagesschluss darüber ist zur deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes erforderlich. Unmittelbar bullish würde es schließlich wieder oberhalb der weiteren Barriere bei 43,50/43,92 EUR mit nächstem Ziel 46,46/46,90 EUR. Ein Tagesschluss unter 35,24 EUR wäre derweil klar bearish zu werten mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 32,77-33,53 EUR und 28,92-31,08 EUR. Das Unternehmen wird am 22. März sein Jahresergebnis vorlegen.