Der deutsche Aktienmarkt dehnte zum Wochenbeginn seine am Freitag gestartete Verschnaufpause aus. Die Anleger hielten sich im Vorfeld der heute anstehenden US-Inflationsdaten zurück. Der DAX schloss 0,38 Prozent tiefer bei 17.746 Punkten. Der TecDAX büßte 0,93 Prozent ein. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es hingegen um 0,20 Prozent aufwärts. In den drei Indizes gab es 42 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,84 Punkte auf 13,83 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Einzelhandelswerte (+1,55%), Finanzdienstleister (+1,32%) und Banken (+1,26%) gesucht. Sehr schwach präsentierten sich hingegen Softwareaktien (-1,81%) und Technologiewerte (-1,73%). Im Anlegerfokus standen vor allem Immobilienwerte nachdem der MDAX-Wert LEG Immobilien (+5,07%) die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen ankündigte. Im DAX hatte Vonovia (+2,79%) die Nase vorne, gefolgt von Bayer (+2,07%) und Deutsche Bank (+1,61%). Das untere Ende des DAX-Tableaus belegten Continental (-4,53%), Brenntag (-2,77%) und Zalando (-2,52%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 38.770 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,37 Prozent auf 17.952 Zähler. An der NYSE gab es 1.413 Kursgewinner und 1.397 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. 127 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt gab es wenig Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,12 Prozent tiefer bei 1,0926 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries rückte um einen Basispunkt auf 4,10 Prozent vor. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,14 Prozent auf 78,12 USD. Gold verteuerte sich um 0,13 Prozent auf ein Rekordhoch bei 2.188 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 176,71 Punkten. Der Nikkei 225 gab in Tokio um 0,06 Prozent nach. Der TOPIX-Bankenindex sackte dort um 1,86 Prozent ab. Für den chinesischen CSI 300 ging es um 0,44 Prozent nach oben. Die kräftigten Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+2,76%) in Hongkong zu beobachten. Vor allem Technologiewerte und Immobilienentwickler waren hier gesucht. Der HSTECH-Index haussierte um 4,53 Prozent und konnte damit vom Januar-Tief bereits über 20% zulegen. Der Index der Immobilienentwickler sprang um 6,00 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,42 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.811) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die US-Verbraucherpreisdaten für Februar um 13.30 Uhr. Mit deutlich erhöhter Volatilität ist im Umfeld der Veröffentlichung zu rechnen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Porsche AG, TAG Immobilien, Fuchs SE, Siltronic, Wacker Chemie und Generali. Der SAP-Konkurrent Oracle lieferte bereits gestern nach US-Börsenschluss besser als erwartete Quartalszahlen ab. Die Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel um rund 14 Prozent nach oben.