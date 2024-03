Diese Analyse wurde am 12.03.2024 um 08:23 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern schwach und formte dabei eine Abwärtslücke. Oberhalb des in der ersten Stunde markierten 2-Tages-Tief bei 17.663 Punkten konnte sich die Notierung stabilisieren und nachfolgend in zwei Aufwärtswellen bis auf ein in der letzten Stunde verbuchtes Tageshoch bei 17.751 Punkten erholen.