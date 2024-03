Diese Analyse wurde am 13.03.2024 um 07:26 Uhr erstellt.

Der Platinpreis (Future-Kontrakt) hatte im Februar 2021 ein zyklisches Hoch bei 1.348 USD markiert und war anschließend bis auf im September 2022 gesehene 797 USD eingebrochen. Es folgten eine Erholung bis auf im April 2023 verzeichnete 1.149 USD sowie ein neuerlicher Abschwung bis auf ein im vergangenen November etabliertes Tief bei 843 USD. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild versucht die Notierung derzeit ein höheres Tief oberhalb von 870 USD auszubilden. Das Edelmetall konnte zuletzt bereits eine mehrwöchige Range nach oben auflösen und alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien nach oben kreuzen. Im gestrigen Handel erfolgte ein Pullback an die Ausbruchsregion. Gelänge nun ein nachhaltiger Anstieg über die kritische Widerstandszone bei 944-951 USD würde der Ausbruch bestätigt. Im Erfolgsfall könne das Rallyhoch vom Dezember bei 1031 USD erneut ins Visier genommen werden. Dessen Überwindung würde schließlich auch das langfristige Chartbild signifikant aufhellen mit Chancen in Richtung zunächst 1.100-1.197 USD. Zur Aufrechterhaltung des bullishen Szenarios sollte die Notierung nun nicht mehr nachhaltig unter die Supportzone bei 908-922 USD rutschen. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 870/878 USD und eventuell 843 USD.