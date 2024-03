Der deutsche Aktienmarkt ignorierte am Dienstag eine stärker als erwartete Verbraucherpreisinflation in den USA und setzte seinen Aufschwung fort. Der DAX schraubte sich um 1,23 Prozent nach oben und verbuchte ein neues Allzeithoch bei 17.965 Punkten. MDAX und TecDAX haussierten um 1,43 respektive 0,94 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,92 Punkte auf 12,91 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+4,00%) die Nase vorne, gefolgt von Einzelhandelswerten (+3,52%). Am schwächsten tendierten Versorger (-0,94%) und Telekommunikationswerte (-0,48%). Die Aktie der Porsche AG haussierte nach der Vorlage der Jahreszahlen um 11,47 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im DAX. MTU büßte als Schlusslicht nachrichtenlos 2,48 Prozent ein. Abseits des Leitindex standen Fuchs SE (+5,99%), Wacker Chemie (+5,69%), Siltronic (+2,31%) und TAG Immobilien (-3,13%) nach Zahlen im Fokus.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,61 Prozent höher bei 39.005 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,49 Prozent auf 18.219 Zähler. An der NYSE gab es 1.553 Gewinner und 1.258 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 52 Prozent. 180 neuen 52-Wochen-Hochs standen 24 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach den Inflationsdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte wenig verändert bei 1,0925 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um sechs Basispunkte auf 4,16 Prozent. Gold verbilligte sich hiervon belastet an der Comex um 1,23 Prozent auf 2.162 USD. WTI-Öl notierte 0,21 Prozent tiefer bei 77,77 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,03 Prozent schwächer bei 176,66 Punkten. Der chinesische CSI 300 gab um 0,70 Prozent nach. Für den Nikkei 225 ging es in Tokio 0,26 Prozent abwärts. Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+0,44%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.993) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von E.ON, Zalando, adidas und Volkswagen.