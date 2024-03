Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 70,00 EUR im Dezember 2023 ging sie in den Korrekturmodus über. Zuletzt meldeten sich die Bullen zurück und beförderten das Papier vom im Februar gesehenen Reaktionstief bei 63,70 EUR bis auf ein im gestrigen Handel verbuchtes Allzeithoch bei 70,65 EUR. Am dort befindlichen 161,8%-Fibonacci-Projektionsniveau einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung per Tagesschluss wieder knapp unter die alte Bestmarke vom Dezember. Die geformte Spinning-Top-Tageskerze signalisiert ein ganz kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Ein Tagesschluss über 70,65 EUR würde nun ein bullishes Anschlusssignal in allen Zeitebenen liefern. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 70,98 EUR, 71,74 EUR, 72,45 EUR, 73,96 EUR und 75,34-76,40 EUR. Ein Rutsch unter den Support bei 69,55 EUR per Tagesschluss würde derweil zunächst für einen Rücksetzer in Richtung 66,60-68,45 EUR sprechen. Erst darunter (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer Eintrübung des kurz- bis mittelfristigen Chartbildes. Übergeordnet kritisch ist die Unterstützung bei 63,60/63,70 EUR. Das Unternehmen wird am 21. März seinen Geschäftsbericht für 2023 vorlegen.