Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte nach einem lustlosen Handel die negativen Vorzeichen. Akzente setzte vor allem die Berichtssaison. Der DAX schloss nach einem zwischenzeitlichen erstmaligen Ausflug über die 18.000er-Marke 0,02 Prozent tiefer bei 17.961 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,21 beziehungsweise 0,74 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 35 Gewinner und 63 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich derweil die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,28 Punkte auf 12,63 Zähler. Zalando haussierte an der DAX-Spitze nach der Vorlage positiv aufgenommener Geschäftszahlen um 18,90 Prozent. E.ON und adidas notierten dahinter nach Zahlen 6,01 respektive 3,85 Prozent fester. Volkswagen sackte als Schlusslicht um 5,89 Prozent ab und konnte somit die Anleger mit den präsentierten Zahlen nicht überzeugen. Porsche AG (-4,32%) zeigte sich von Gewinnmitnahmen und der Streichung der Kaufempfehlung seitens der Societe Generale belastet.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,10 Prozent fester bei 39.043 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 sank derweil um 0,83 Prozent auf 18.068 Zähler. 57 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. 282 neuen 52-Wochen-Hochs standen 23 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,17 Prozent höher bei 1,0946 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,19 Prozent. Auffällige Stärke zeigten die Rohstoffpreise mit zahlreichen technischen Ausbrüchen. WTI-Öl verteuerte sich um 2,85 Prozent auf 79,77 USD. Gold stieg an der Comex um 0,56 Prozent auf 2.178 USD. Kupfer haussierte um 3,09 Prozent auf 4,05 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte unverändert bei 176,28 Punkten. Gesucht waren vor allem Energiewerte, während Technologiewerte durch Schwäche auffielen. Für den koreanischen Kospi ging es um 0,94 Prozent nach oben. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte 0,93 Prozent ein. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.990) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erzeugerpreisen, dem Einzelhandelsumsatz und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von RWE, Rheinmetall, Lanxess und K+S.