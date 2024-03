Die Fuchs-Aktie (WKN: A3E5D6) hatte ausgehend vom im Januar 2021 bei 49,70 EUR markierten 3-Jahres-Hoch einen Abschwung bis auf ein im Juni 2022 gesehenes 10-Jahres-Tief bei 24,20 EUR vollzogen. Der anschließend etablierte Aufwärtstrend ist intakt und beförderte das Papier auf ein 3-Jahres-Hoch. Zuletzt hatte der Wert diesen Trend am 12. März nach der Vorlage der Quartalszahlen mit einem von hohem Volumen begleiteten bullishen Ausbruch aus einer mehrwöchigen Range und über die obere Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals bestätigt. Aktuell konsolidiert er diesen Kursschub unterhalb des 78,6%-Fibonacci-Retracements und formte dabei zwei Inside Days in Folge. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal entstünde nun mit einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 44,20-44,34 EUR mit potenziellen nächsten Zielen und Barrieren bei 45,40 EUR, 46,00/46,12 EUR, 46,84 EUR und 49,70 EUR. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung des aus dem Jahr 2017 stammenden Rekordhochs bei 51,91 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste Supportbereiche bei 41,98-42,62 EUR und 41,13-41,52 EUR. Darunter käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Der dominante Aufwärtstrend würde erst unterhalb der breiten Unterstützungszone bei 39,16-40,12 EUR in seinem Bestand gefährdet.