Nächste Unterstützungen:

17.879-17.919

17.850

17.747-17.785

Nächste Widerstände:

17.969-17.971

17.986

18.000-18.022

Auf Basis des Tagescharts entstand ein Outside Day, der die Vortagesspanne komplett umhüllt. Im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah einsetzende ausgeprägte mehrtägige bis mehrwöchige Konsolidierung oder Korrektur angesichts der überkauften markttechnischen Indikatoren und der euphorischen Sentimentwerte deutlich erhöht. Nächste Widerstände liegen heute bei 17.969-17.971 Punkten und 17.986 Punkten. Darüber entstünde Erholungspotenzial in Richtung 18.000-18.022 Punkte. Ein bullishes Signal entstünde erst oberhalb von 18.039 Punkten mit nächstem Ziel 18.068-18.083 Punkte. Die nächste Unterstützung lautet 17.879-17.919 Punkte. Darunter wäre eine unmittelbare Ausdehnung des gestrigen Abschwungs zu favorisieren. Nächste potenzielle Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 17.850 Punkten und 17.747-17.785 Punkten. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde eine erste preisliche Bestätigung für den Start einer deutlicheren Korrekturphase liefern.