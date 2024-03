Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) war vom im April 2022 bei 119,75 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein im September 2022 gesehenen 2-Jahres-Tief bei 51,00 EUR abgesackt. Die nachfolgende Rally beförderte sie bis zum Februar 2023 auf 103,15 EUR. Seither weist der übergeordnete Trend wieder abwärts. Zuletzt verzeichnete der Wert am 5. März ein Verlaufstief bei 57,36 EUR und initiierte hiervon ausgehend einen dynamischen dreiwelligen Aufschwung. Diese Erholungsrally trifft nun auf einen kurz- bis mittelfristig kritischen Widerstand in Gestalt der fallenden 50-Tage-Linie. An dieser Hürde formte die Notierung zwei Inside Days in Folge. Gelänge dem Anteilsschein ein Tagesschluss über die kritische Zone 63,24-63,94 EUR entstünde ein bullishes Signal, dass die Preiskurve in Richtung 65,66 EUR, 67,06/67,16 EUR und 68,02-69,58 EUR befördern könnte. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst oberhalb der Widerstandszone bei aktuell 72,83-74,88 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt das Papier über nächsten Support bei 62,00 EUR und 61,28 EUR. Ein Tagesschluss unter 59,32-59,96 EUR wäre bearish zu werten und würde zunächst ein Wiedersehen mit dem Tief bei 57,36 EUR nahelegen. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 54,62 EUR und 51,00-52,26 EUR.