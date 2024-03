Nächste Unterstützungen:

17.900

17.879

17.810-17.817

Nächste Widerstände:

17.969-17.982

18.002

18.039

Nach dem Outside Day vom Donnerstag entstand nun ein Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Die geformte Tageskerze (Doji/Tweezers Top) ist bearish zu werten. Preislich gestaltet sich die kurzfristige Situation innerhalb der Range von 17.900 Punkten bis 18.039 Punkten neutral. Übergeordnet bleiben die Bullen am Ball. Die nach wie vor überkauften markttechnischen Indikatoren sowie die weiterhin euphorischen Sentimentwerte lassen den Index anfällig für eine ausgeprägte mehrtägige bis mehrwöchige Konsolidierung oder Korrektur erscheinen. Heute befinden sich nächste Widerstände bei 17.969-17.982 Punkten, 18.002 Punkten und 18.039 Punkten. Darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Ausdehnungszielen bei 18.068-18.083 Punkten, 18.092/18.096 Punkten, 18.125/18.135 Punkten und 18.178-18.194 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die nächste Unterstützung bei 17.900 Punkten würde den Bären den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster verschaffen. Mögliche nächste Auffangbereiche und Korrekturziele lauten dann 17.879 Punkte, 17.810-17.817 Punkte und 17.747-17.761 Punkte.