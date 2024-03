Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Im Rahmen des seither laufenden Bärenmarktes verbuchte das Papier am 18. Januar ein Allzeittief bei 15,95 EUR. Die an diesem Tag geformte bullishe Doji-Kerze initiierte eine bislang dreiwellige Erholungsrally. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf das erreichte Ziel- und Widerstandscluster bei aktuell 22,94-23,48 EUR, welches unter anderem aus der fallenden 200-Tage-Linie und dem 100%-Projektionsniveau der ersten Aufwärtswelle vom Januar-Tief resultiert. Ein Tagesschluss darüber würde ein erstes Indiz für eine deutlichere Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem nachfolgenden nachhaltigen Break über 24,67 EUR (Hoch vom November 2023). Als potenzielle nächste Zielzone fungiert im Erfolgsfall der Bereich 25,73-26,27 EUR. Ein Abprall von der aktuell im Test befindlichen Barriere würde zunächst den Supportbereich 20,00-20,94 EUR in den Blick rücken. Mit einem Rutsch unter den kritischen Support bei 18,43-19,50 EUR per Tagesschluss würden die Bären schließlich wieder das Ruder übernehmen. In diesem Fall müsste ein Wiedersehen mit dem Allzeittief eingeplant werden.