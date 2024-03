Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,02 Prozent tiefer bei 17.933 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich derweil um 0,28 und 0,12 Prozent. In den drei Indizes gab es 47 Gewinner und 49 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich ebenfalls die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,21 Punkte auf 12,75 Zähler. Stärkste Sektoren waren Finanzdienstleister (+1,20%) und Automobilwerte (+0,86%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Konsum (-1,69%) und Einzelhandel (-1,46%). An der DAX-Spitze setzte die Aktie von Rheinmetall mit einem Plus von 4,42 Prozent auf ein neues Rekordhoch ihre beeindruckende Rally fort. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus bereits auf rund 68 Prozent, womit das Papier mit weitem Abstand auch in diesem Zeitfenster den Spitzenplatz im Leitindex belegt. Am Berichtstag stützte eine Kurszielanhebung seitens der DZ Bank auf 524 EUR. Daneben meldete der Rüstungskonzern die Übernahme des niederländischen Startups Reeq, das im Bereich leichter Elektrofahrzeuge tätig ist. Hannover Rück notierte nach der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen 0,08 Prozent schwächer.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,20 Prozent auf 38.790 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,99 Prozent auf 17.985 Zähler an. An der NYSE gab es 1.430 Kursgewinner und 1.386 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Es gab 141 neue 52-Wochen-Hochs und 39 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,16 Prozent auf 1,0870 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf ein 4-Monats-Hoch bei 4,34 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 2,43 Prozent auf ein 5-Monats-Hoch bei 83,01 USD. Gold notierte an der Comex 0,08 Prozent fester bei 2.163 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,43 Prozent tiefer bei 175,45 Punkten. Die Bank of Japan erhöhte wie überwiegend erwartet erstmals seit 2007 ihren Leitzins auf ein Zielband zwischen 0,0 und 0,1 Prozent und beendete ihre Kontrolle der Zinskurve. Ihre ETF-Käufe am Aktienmarkt werden ebenfalls beendet. Die JGB-Käufe werden jedoch unverändert fortgesetzt. Die Zinsanhebung wurde von Beobachtern als taubenhaft interpretiert. Der Nikkei 225 stieg in Tokio um 0,66 Prozent. Stark gesucht waren Immobilienwerte. Für den TOPIX Real Estate Index ging es um 4,48 Prozent nach oben. Der TOPIX-Bankenindex sank jedoch gegen den Trend um 0,24 Prozent. Der Yen präsentierte sich schwächer. Die australische Notenbank RBA ließ ihren Leitzins Cash Rate wie erwartet unverändert. Der australische ASX 200 kletterte um 0,41 Prozent. Der Austral-Dollar neigte zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.932) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie auf die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fraport, Amadeus Fire, Branicks Group, Deutz, Deutsche Euroshop und Instone Real Estate Group.