Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite. Ein stärker als erwartet gestiegener ZEW-Index der Konjunkturerwartungen wirkte sich jedoch nicht auf das Kursgeschehen aus. Das Stimmungsbarometer hatte sich im März den achten Monat in Folge auf 31,7 Punkte verbessert. Dies ist der höchste Stand seit Februar 2022. Der DAX kletterte um 0,31 Prozent auf 17.987 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,42 beziehungsweise 0,22 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 66 Gewinner und 34 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,39 Punkte auf 12,35 Zähler. Er schloss damit auf einem Mehrjahrestief. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,17%), Chemie (+2,10%) und Versicherungen (+2,04%). Die größten Abgaben auf der Sektorenebene waren bei Technologiewerten (-1,91%), Versorgern (-1,47%) und Industrietiteln (-1,39%) zu beobachten. Im DAX lagen Hannover Rück (+4,62%), Commerzbank (+3,49%) und BASF (+3,26%) in der Gunst der Anleger vorne. Siemens sackte als Schlusslicht um 5,76 Prozent ab. Händler verwiesen zur Begründung für die Kursschwäche auf negative Aussagen auf einer Investorenkonferenz der Bank of America zum Auftragswachstum und der Nachfrage aus China.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,83 Prozent auf 39.111 Punkte hinzu. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verabschiedete sich nahezu unverändert bei 17.986 Zählern aus dem Handel. 67 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen betrug 58 Prozent. 175 neuen 52-Wochen-Hochs standen 34 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,08 Prozent auf 1,0863 USD nach. Der Yen büßte gegenüber dem Greenback trotz der ersten Leitzinsanhebung seit 17 Jahren seitens der Bank of Japan um 1,08 Prozent ein. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um vier Basispunkte auf 4,30 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,72 Prozent auf ein Mehrmonatshoch bei 82,75 USD. Gold gab an der Comex um 0,18 Prozent auf 2.160 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,15 Prozent fester bei 530,44 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC ließ ihre Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Bankkredite wie überwiegend erwartet unverändert. Der CSI 300 notierte 0,19 Prozent höher. Der koreanische Kospi (+1,28%) fiel durch Stärke auf. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.996) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Fed-Zinsentscheidung um 19.00 Uhr. Eine Änderung der Geldpolitik ist nicht zu erwarten. Relevant sind die neuen Projektionen der Mitglieder der Notenbank zum weiteren Zinspfad sowie die anschließende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell. Daneben sind die deutschen Erzeugerpreise sowie der Index des Verbrauchervertrauens für die Eurozone von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Wohnen, Indus Holding, Zeal Network, PVA Tepla und BioNTech. Bereits gestern Abend hatten Eckert & Ziegler und Deutsche Euroshop über ihren Geschäftsverlauf berichtet.